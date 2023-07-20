На дорогах Краснодарского края в сторону моря растянулись многочасовые пробки. Сообщаем обстановку 20 июля

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 20 июля на дорогах к Черному морю образовались пробки, причиной заторов стали ДТП

В Краснодарском крае утром 20 июля образовались заторы на дорогах к Черноморскому побережью. Пробки начинаются в Горячем Ключе, из-за ДТП затор растянулся почти на 3 км. Следующий загруженный участок трассы М-4 «Дон» — перед селом Молдавановка, там затор рано утром достигал 9 км, судя по данным «Яндекс.Карт».

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Туапсе утром автомобилисты встали в обе стороны по улице Сочинской. Затор длиной 2,5 км образовался в сторону Сочи и около 4 км — в обратном направлении.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Сочи проехать участок дороги от Хосты до Адлера утром можно примерно за час. «Яндекс.Карты» рассказывают о большом заторе на улице Ленина.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

На дорогах в сторону Геленджика утром 20 июля больших заторов нет. Не придется стоять и на пути в Крым, по данным телеграм-канала с оперативной информацией о ситуации на мосту, со стороны Тамани в 9 утра затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находятся 70 машин.

Напомним, дорога в Крым через мост открыта после теракта, но на участке длиной 800 м ввели реверсивное движение по одной полосе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

О том, как обстоят дела с путевками в Крым после ЧП на мосту, читайте здесь.

Актуальная информация о пробках на дорогах городов юга России здесь

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