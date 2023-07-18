Puma, Nike и другие. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону открылись магазины спортивной одежды мировых брендов

Краснодарский край, Ростовская область

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  • ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре открылся магазин с брендами Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka

В «Галерее-Краснодар» открылся мультибрендовый спортивный магазин AMAZING RED.

В ассортименте представлены коллекции от брендов: Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka. Также в магазинах есть повседневная одежда и обувь.

Судя по информации в открытых источниках, точки уже заработали в Ростове-на-Дону и Сочи. Найти данные о действующем магазине в Симферополе не удалось, но в интернете появилась вакансия администратора в AMAZING RED в торговом центре города, вероятно, площадку готовят к открытию.

В пресс-службе Inventive Retail Group Юга.ру рассказали, что до конца года в России планируют создать 100 торговых точек AMAZING RED. Помимо южных городов, они открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде, Самаре, Тольятти, Казани, Перми, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Омске, Новосибирске и Красноярске.

Недавно Юга.ру рассказывали, что российская сеть «Каро» откроет кинотеатр на месте «Киномакса» в краснодарской «Галерее».

Афиша кино и других развлечений в Краснодарском крае

Галерея-Краснодар одежда Ростов-на-Дону Сочи Спорт

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