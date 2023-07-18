Puma, Nike и другие. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону открылись магазины спортивной одежды мировых брендов

В ассортименте представлены коллекции от брендов: Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics, Street Beat и Hoka. Также в магазинах есть повседневная одежда и обувь.

Судя по информации в открытых источниках, точки уже заработали в Ростове-на-Дону и Сочи. Найти данные о действующем магазине в Симферополе не удалось, но в интернете появилась вакансия администратора в AMAZING RED в торговом центре города, вероятно, площадку готовят к открытию.