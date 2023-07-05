В ТРЦ «Галерея Краснодар» откроется новый кинотеатр. Узнали подробности

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» редактору Юга.ру подтвердили, что в сентябре 2023 года в Краснодаре в ТРЦ «Галерея» откроют кинозалы. Ранее информация появилась в ряде СМИ.

Известно, что компания планирует восемь залов, в целом кинотеатр «КАРО 8 Краснодар» будет рассчитан на тысячу человек. По заявлению пресс-службы, он будет единственным в Краснодаре с креслами-реклайнерами. Их сравнивают с бизнес-классом авиакомпаний. Покупку билетов планируют сделать полностью автоматизированной.

Во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или заведений фуд-корта торгового центра. При этом, как рассказывают в компании, цена билетов будет среднерыночной для стандартного формата.

С момента открытия и до конца года сеть запланировала проведение пяти крупных кинопремьер.

«Кроме этого, пространство кинотеатра оформлено арт-объектами и дополнено зоной лектория, где будут проходить встречи с создателями и ценителями кино, блогерами и критиками», — рассказали в компании.

Сеть «Каро», основанная в 1997 году, владеет 31 кинотеатром в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.