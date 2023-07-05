В ТРЦ «Галерея Краснодар» откроется новый кинотеатр. Узнали подробности

Краснодарский край

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  • ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Российская сеть «Каро» откроет кинотеатр на месте «Киномакса» в краснодарской «Галерее»

В пресс-службе сети кинотеатров «Каро» редактору Юга.ру подтвердили, что в сентябре 2023 года в Краснодаре в ТРЦ «Галерея» откроют кинозалы. Ранее информация появилась в ряде СМИ.

Известно, что компания планирует восемь залов, в целом кинотеатр «КАРО 8 Краснодар» будет рассчитан на тысячу человек. По заявлению пресс-службы, он будет единственным в Краснодаре с креслами-реклайнерами. Их сравнивают с бизнес-классом авиакомпаний. Покупку билетов планируют сделать полностью автоматизированной.

Во время сеанса в кинозале можно будет заказать горячие блюда из бара кинотеатра или заведений фуд-корта торгового центра. При этом, как рассказывают в компании, цена билетов будет среднерыночной для стандартного формата.

С момента открытия и до конца года сеть запланировала проведение пяти крупных кинопремьер.

«Кроме этого, пространство кинотеатра оформлено арт-объектами и дополнено зоной лектория, где будут проходить встречи с создателями и ценителями кино, блогерами и критиками», — рассказали в компании.

Сеть «Каро», основанная в 1997 году, владеет 31 кинотеатром в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Напомним, в Краснодаре в марте 2022 года закрылся кинотеатр сети «Киномакс».

Что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня Юга.ру рассказывали здесь.

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В ТРЦ «Галерея Краснодар» откроется новый кинотеатр. Узнали подробности
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