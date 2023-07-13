Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля

Драматический триллер «Кентавр» рассказывает о водителе такси Саше. Он работает только по ночам, чтобы избежать пробок, и всегда найдет подход даже к самому взыскательному клиенту. Лиза занимается проституцией и поездка на такси для нее — минута желанного спокойствия. В огнях большого города их ждет много неожиданных поворотов.

Действие комедийного боевика «Круче некуда» происходит в недалеком будущем, когда битвы за нефть грозят уничтожить весь мир. Команда международных преступников захватывает заложников, чтобы совершить ограбление базы с крупнейшим запасом «черного золота». Остановить их под силам только двум наемникам, которые терпеть друг друга не могут.

Боевик «Патхан. Схватка со смертью» рассказывает о спецагенте, который узнает о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы предотвратить катастрофу и спасти страну.

Действие комедии «Злые соседи» происходит на отдаленном острове в Хэмптоне, где с говорящей собакой живет некогда популярный писатель Гарри Марч. Его покой нарушает загадочный мультимиллионер, который затевает стройку напротив его тихого дома. А, значит, это война.

Хоррор «Кукла. Реинкарнация зла» рассказывает о семейной паре, которая сдает свое жилье новым арендаторам. Вскоре выясняется, что в их доме проводится странный ритуал по возрождению духов детей из кукол, в которые они заточены. Но в результате проявляется неведомое зло.