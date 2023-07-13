Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 13 июля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Драматический триллер «Кентавр» рассказывает о водителе такси Саше. Он работает только по ночам, чтобы избежать пробок, и всегда найдет подход даже к самому взыскательному клиенту. Лиза занимается проституцией и поездка на такси для нее — минута желанного спокойствия. В огнях большого города их ждет много неожиданных поворотов.
Действие комедийного боевика «Круче некуда» происходит в недалеком будущем, когда битвы за нефть грозят уничтожить весь мир. Команда международных преступников захватывает заложников, чтобы совершить ограбление базы с крупнейшим запасом «черного золота». Остановить их под силам только двум наемникам, которые терпеть друг друга не могут.
Боевик «Патхан. Схватка со смертью» рассказывает о спецагенте, который узнает о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы предотвратить катастрофу и спасти страну.
Действие комедии «Злые соседи» происходит на отдаленном острове в Хэмптоне, где с говорящей собакой живет некогда популярный писатель Гарри Марч. Его покой нарушает загадочный мультимиллионер, который затевает стройку напротив его тихого дома. А, значит, это война.
Хоррор «Кукла. Реинкарнация зла» рассказывает о семейной паре, которая сдает свое жилье новым арендаторам. Вскоре выясняется, что в их доме проводится странный ритуал по возрождению духов детей из кукол, в которые они заточены. Но в результате проявляется неведомое зло.
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Действие музыкальной комедии «Джонни» происходит в конце 1980-х годов. Евгений Борисович работает сторожем. Однажды на улице его встречает поклонник и просит подписать пластинку, которая никогда не издавалась. Так зритель узнает, что Джонни был музыкантом. Он вспоминает, как раньше мечтал стать летчиком, но потом понял, что рок-н-ролл — вся его жизнь. Несмотря на возникающие вновь и вновь трудности, он стремится к успеху, пытаясь не потерять самого себя. Лента посвящена Майку Науменко и группе «Зоопарк».
Главная героиня драмы «Лошадь Чарли» — школьница, которая мечтает заниматься верховой ездой. Но у её родителей абсолютно нет средств на покупку скакуна. Происходит чудо, и Чарли случайно находит потерявшуюся лошадь. Хозяин животного не объявляется, поэтому подросток начинает готовиться к своим первым соревнованиям.
Мультфильм «Побег из страны роботов» рассказывает о братьях-медведях Бриаре и Брэмбле, которые в детстве потеряли маму при загадочных обстоятельствах. Много лет спустя на выставке герои встречают незнакомку, поразительно похожую на их пропавшую родительницу. Братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения медведицы.
Что посмотреть в Краснодаре в кино с 6 июля, Юга.ру рассказывали здесь.