В СК возбудили уголовное дело о теракте на Крымском мосту. Сообщается об ударе двумя беспилотниками
В НАК заявили, что Крымский мост атаковали двумя беспилотниками. Следком возбудил уголовное дело
В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автомобильная часть моста. На месте работают экстренные службы.
СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи назначили экспертизы и устанавливают причастных.
Ход дела взяла на контроль прокуратура Крыма.
Как писали Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на легковом автомобиле. Их дочь находится в больнице в тяжелом состоянии.
Крымский мост закрыли для автомобилей. Добраться до полуострова можно на поезде или по альтернативному сухопутному маршруту. После трагедии решили усилить меры безопасности в Краснодаре.