В СК возбудили уголовное дело о теракте на Крымском мосту. Сообщается об ударе двумя беспилотниками

В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили , что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автомобильная часть моста. На месте работают экстренные службы.

Как писали Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на легковом автомобиле. Их дочь находится в больнице в тяжелом состоянии.

Крымский мост закрыли для автомобилей. Добраться до полуострова можно на поезде или по альтернативному сухопутному маршруту. После трагедии решили усилить меры безопасности в Краснодаре.