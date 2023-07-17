В СК возбудили уголовное дело о теракте на Крымском мосту. Сообщается об ударе двумя беспилотниками

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В НАК заявили, что Крымский мост атаковали двумя беспилотниками. Следком возбудил уголовное дело

В Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. В результате повреждена автомобильная часть моста. На месте работают экстренные службы. 

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи назначили экспертизы и устанавливают причастных.

Ход дела взяла на контроль прокуратура Крыма.

Как писали Юга.ру, взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Погибли мужчина и женщина, которые ехали на легковом автомобиле. Их дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. 

Крымский мост закрыли для автомобилей. Добраться до полуострова можно на поезде или по альтернативному сухопутному маршруту. После трагедии решили усилить меры безопасности в Краснодаре. 

Крымский мост СВО Следственный комитет Теракт

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