В Краснодаре усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту

17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале об усилении мер безопасности в городе. По его словам, это связано с ночным ЧП на Крымском мосту.

На Крымском мосту 8 октября 2022 года загорелась цистерна с топливом:

«От имени краснодарцев выражаю соболезнования близким погибших во время происшествия на Крымском мосту. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей», — поделился Евгений Наумов.

Мэр также попросил водителей автомобилей заранее планировать путь к Крымскому мосту и выбирать дороги в объезд.



Напомним, что 17 июля в 04:21 в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края повреждена дорога.



Как сообщали ранее Юга.ру, на мосту между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв.