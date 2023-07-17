В Краснодаре усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэр Краснодара сообщил об усилении мер безопасности в кубанской столице

17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале об усилении мер безопасности в городе. По его словам, это связано с ночным ЧП на Крымском мосту.  

На Крымском мосту 8 октября 2022 года загорелась цистерна с топливом:

«От имени краснодарцев выражаю соболезнования близким погибших во время происшествия на Крымском мосту. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей», — поделился Евгений Наумов. 

Мэр также попросил водителей автомобилей заранее планировать путь к Крымскому мосту и выбирать дороги в объезд.

Напомним, что 17 июля в 04:21 в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. В районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края повреждена дорога.

Как сообщали ранее Юга.ру, на мосту между Крымом и Херсонской областью произошел взрыв.

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