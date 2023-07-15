На подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая пробка со стороны Керчи

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Со стороны Керчи в очереди к Крымскому мосту находятся 550 автомобилей. Со стороны Тамани небольшая пробка

Днем 15 июля со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту снова  образовалась многокилометровая пробка. По состоянию на 15:00 в очереди находятся 550 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов, сообщили в информцентре о ситуации на автоподходах к мосту. «Яндекс.Карты» оценили затор в пять километров.

  • Затор со стороны Керчи © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    Затор со стороны Керчи © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В информцентре добавили, что со стороны Тамани затруднений нет. Карты показывают, что затор длиной 1,4 км все же есть.

  • Затор со стороны Тамани © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    Затор со стороны Тамани © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, накануне затор со стороны Керчи составлял 5 км. Пиковая ситуация с пробками перед мостом ожидается 16-17 июля. 

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На подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая пробка со стороны Керчи
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