На подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая пробка со стороны Керчи

Со стороны Керчи в очереди к Крымскому мосту находятся 550 автомобилей. Со стороны Тамани небольшая пробка

Днем 15 июля со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась многокилометровая пробка. По состоянию на 15:00 в очереди находятся 550 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов, сообщили в информцентре о ситуации на автоподходах к мосту. «Яндекс.Карты» оценили затор в пять километров.

Затор со стороны Керчи © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В информцентре добавили, что со стороны Тамани затруднений нет. Карты показывают, что затор длиной 1,4 км все же есть.

Затор со стороны Тамани © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»