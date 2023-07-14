В горах Адыгеи нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Адыгея

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  • Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адыгее нашли девочку, которая пропала во время отдыха с родителями

В Адыгее спасатели с ночи искали 11-летнюю девочку, которая пропала в районе Фишт-Оштеновского массива. Известно, что семья отдыхала на турбазе «Верхний Чуб». 13 июля они вышли прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращении обнаружили, что ребенка нет.

14 июля в 14 часов глава Адыгеи Марат Кумпилов рассказал, что ребенка нашли.

«Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям», — написал Кумпилов.

Ранее в СК республики начали проверку, там сообщили, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия. В управлении также рассказали, что семья приехала на отдых из Сочи.

В 11:46 спасатели сообщали, что поиски еще идут. В горах работали 18 сотрудников ЮРПСО МЧС и Адыгейского спасательного отряда МЧС.

Ранее Юга.ру писали, что в Карачаево-Черкесии потерялись туристы из Краснодарского края. Спасатели нашли всех участников похода.

Курорты и туризм МЧС походы Пропавшие без вести

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В горах Адыгеи нашли пропавшую 11-летнюю девочку
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