В горах Адыгеи нашли пропавшую 11-летнюю девочку

В Адыгее нашли девочку, которая пропала во время отдыха с родителями

В Адыгее спасатели с ночи искали 11-летнюю девочку, которая пропала в районе Фишт-Оштеновского массива. Известно, что семья отдыхала на турбазе «Верхний Чуб». 13 июля они вышли прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращении обнаружили, что ребенка нет.

14 июля в 14 часов глава Адыгеи Марат Кумпилов рассказал, что ребенка нашли.

«Жива, здорова, состояние — удовлетворительное. Уже передана родителям», — написал Кумпилов.

Ранее в СК республики начали проверку, там сообщили, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия. В управлении также рассказали, что семья приехала на отдых из Сочи.