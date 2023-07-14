В горах Адыгеи спасатели ищут 11-летнюю девочку. Она пропала во время отдыха с родителями

Девочка отдыхала вместе с родителями на турбазе «Верхний Чуб». 13 июля они вышли прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращении обнаружили, что ребенка нет. Точные обстоятельства неизвестны, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Спасатели ищут девочку с ночи. С 6 утра горный массив осматривают с вертолета. Туристы рассказали, что видели ребенка около 17:00 в двух километрах от озера. По их словам, она шла в сторону турбазы.