В горах Адыгеи спасатели ищут 11-летнюю девочку. Она пропала во время отдыха с родителями

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Петренко, Юга.ру
    © Фото Михаила Петренко, Юга.ру

Спасатели ищут 11-летнюю девочку в районе Фишт-Оштеновского массива

Девочка отдыхала вместе с родителями на турбазе «Верхний Чуб». 13 июля они вышли прогуляться к озеру Псенодах, а по возвращении обнаружили, что ребенка нет. Точные обстоятельства неизвестны, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Спасатели ищут девочку с ночи. С 6 утра горный массив осматривают с вертолета. Туристы рассказали, что видели ребенка около 17:00 в двух километрах от озера. По их словам, она шла в сторону турбазы.

Ранее Юга.ру писали, что в Карачаево-Черкесии потерялись туристы из Краснодарского края. Спасатели нашли всех участников похода. 

Дети МЧС тур походы

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В горах Адыгеи спасатели ищут 11-летнюю девочку. Она пропала во время отдыха с родителями
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