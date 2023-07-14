В ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» пройдет фестиваль роботов и нейросетей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение rawpixel.com, Freepik.com
    © Изображение rawpixel.com, Freepik.com

В торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 27 июля стартует фестиваль роботов и нейросетей

Посетители смогут увидеть робота Эйнштейна, робособаку, робосадовника, робота-йога, роботов с эмоциями, шлем, как у Железного человека. Также будет работать магическая квантовая комната, а трехметровая голова с нейросетью расскажет сама о себе. Искусственный интеллект создаст 3D-фотографию в стиле Наруто и сделает видеоролик с гостями в главной роли.

Фестиваль будет работать до 1 октября. Стоимость билетов от 499 рублей, купить можно по ссылке. В билет включены гид, экскурсия, шоу, 3D-фото, видеоролик, VR-игры и забавы с нейросетями.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-кластере «Колос» 16 июля пройдет городской фестиваль йоги «Компас». Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы.

Афиша Дети Краснодар отдых Развлечения Технологии Фестивали

Новости

В ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» пройдет фестиваль роботов и нейросетей
В Ставропольском крае ищут инвесторов для строительства 17 глэмпингов. Проект оценивают в миллиард рублей
На выходных в Краснодарском крае снова прогнозируют дожди
Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде. Какие события можно бесплатно и за деньги посетить на выходных в Краснодаре
Защитник Рамирес покинул ФК «Краснодар». Он выступал за клуб с 2017 года
Со стороны Керчи образовалась 5-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту

Лента новостей

«Горе обычного человека — не горе»
Вчера, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
В Горячем Ключе согласовали митинг из‑за проблем с водоснабжением
Вчера, 18:57
В Горячем Ключе согласовали митинг из‑за проблем с водоснабжением
Поговорили с мэрией и жителями
Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде
Сегодня, 17:35
Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде
Какие события можно бесплатно и за деньги посетить на выходных в Краснодаре

Реклама на сайте