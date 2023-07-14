В ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» пройдет фестиваль роботов и нейросетей

Посетители смогут увидеть робота Эйнштейна, робособаку, робосадовника, робота-йога, роботов с эмоциями, шлем, как у Железного человека. Также будет работать магическая квантовая комната, а трехметровая голова с нейросетью расскажет сама о себе. Искусственный интеллект создаст 3D-фотографию в стиле Наруто и сделает видеоролик с гостями в главной роли.

Фестиваль будет работать до 1 октября. Стоимость билетов от 499 рублей, купить можно по ссылке. В билет включены гид, экскурсия, шоу, 3D-фото, видеоролик, VR-игры и забавы с нейросетями.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-кластере «Колос» 16 июля пройдет городской фестиваль йоги «Компас». Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы.