В Краснодаре пройдет фестиваль йоги

Преподаватели разных студий и направлений соберутся в одном месте, чтобы обменяться опытом и дать мастер-классы. В течение всего дня будут работать две площадки с различными практиками, фудкорт и маркет тематических товаров.

Вход на мероприятие свободный, но все мастер-классы в течение дня будут проходить по единому билету. Купить его можно по ссылке, стоимость 1000 рублей. С собой необходимо взять коврик и спортивную форму.

Арт-кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском на берегу озера Абрау с 25 по 27 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие». Участников ждут три дня уникального отдыха на природе, а также более семи площадок с разными активностями, более 40 разнонаправленных практик и около 1000 гостей со всех регионов России.