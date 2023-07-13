В Горячем Ключе согласовали митинг из-за проблем с водоснабжением. Поговорили с мэрией и жителями

В местном телеграм-канале появилась информация, что активисты Горячего Ключа выйдут на митинг из-за проблем с водоснабжением в городе.

В сообщении сказано, что мероприятие запланировано 15 июля в 11:00 на стадионе «Юность» на улице Ленина, 90. Причиной называют длительные отключения воды, которые участились в последнее время в городе, и повышение тарифов на коммунальные ресурсы.

«В ходе митинга протестующие намерены потребовать от городской администрации как можно быстрее провести реконструкцию системы водоснабжения курорта, обосновать увеличение тарифов на воду и отказ от введения режима ЧС техногенного характера, а также создать рабочую группу по расследованию причин и определению ответственных за коммунальные аварии», — указано в сообщении.

Жительница Горячего Ключа подтвердила Юга.ру, что проблема с водой есть: «Три недели ее не было вообще — не капли ни днем, ни ночью. Ее начали возить водовозками, это как страшный сон у нас. Еще проблема с дорогой — ее нам обещают каждый год, но это уже несколько лет обещание, а дороги так и нет. И с водой с каждым годом хуже и хуже».

Пресс-служба администрации Горячего Ключа подтвердила редакции Юга.ру, что митинг согласован.