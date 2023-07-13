В Горячем Ключе согласовали митинг из-за проблем с водоснабжением. Поговорили с мэрией и жителями
В Горячем Ключе 15 июля пройдет согласованный митинг из-за проблем с водоснабжением. Юга.ру узнали подробности
В местном телеграм-канале появилась информация, что активисты Горячего Ключа выйдут на митинг из-за проблем с водоснабжением в городе.
В сообщении сказано, что мероприятие запланировано 15 июля в 11:00 на стадионе «Юность» на улице Ленина, 90. Причиной называют длительные отключения воды, которые участились в последнее время в городе, и повышение тарифов на коммунальные ресурсы.
«В ходе митинга протестующие намерены потребовать от городской администрации как можно быстрее провести реконструкцию системы водоснабжения курорта, обосновать увеличение тарифов на воду и отказ от введения режима ЧС техногенного характера, а также создать рабочую группу по расследованию причин и определению ответственных за коммунальные аварии», — указано в сообщении.
Жительница Горячего Ключа подтвердила Юга.ру, что проблема с водой есть: «Три недели ее не было вообще — не капли ни днем, ни ночью. Ее начали возить водовозками, это как страшный сон у нас. Еще проблема с дорогой — ее нам обещают каждый год, но это уже несколько лет обещание, а дороги так и нет. И с водой с каждым годом хуже и хуже».
Пресс-служба администрации Горячего Ключа подтвердила редакции Юга.ру, что митинг согласован.
Жители краснодарской станицы Старокорсунской жалуются на отсутствие воды:
«Митинг согласованный, проблема действительно есть, она решается, но некоторые люди считают, что, если они об этом еще раз скажут, она быстрее решится. Если делается по водоснабжению все возможное, бурится скважина, доставка организована, транспорт привлечен на подвоз воды. Люди подали в законном порядке заявку на проведение мероприятия, назвали место и время проведения мероприятия, они его проведут», — рассказали в пресс-службе мэрии.
По информации пресс-службы, от 13 до 16 машин работают на подвозе воды по заявкам, которые жители подают в ЕДДС. В городе бурят скважину, из необходимых 270 метров пробурили 100. Скважина дополнительно обеспечит около тысячи кубометров воды в сутки.
В администрации не отрицают, что существует большая нехватка воды, но добавили, что, с учетом недавних ливней ситуация в эти дни немного улучшилась. Об этом сказано и в телеграм-канале мэра Сергея Белопольского.
В администрации редактору Юга.ру также пояснили, что в прошлом году пробурили две новые скважины, их запустили, но этого все равно не хватает. В конце мая — начале июня, сообщают в мэрии, потребление воды резко возросло из-за начала сезона огородов и курортного сезона.
Отметим, что в тот же день и так же в 11 часов, но в центре города, у городской администрации, пройдет концерт в поддержку участников СВО, сообщает официальный телеграм-канал администрации Горячего Ключа.