В детской краевой больнице Краснодара скончался ребенок. Его мать ждет судмедэкспертизы больше года. Делом заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

В 2022 году в ДКБ Краснодара умер подросток. Мать погибшего пыталась ускорить судмедэкспертизу, которую назначили на 2024 год

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика в больнице. Его мама Ирина Журавлева считает, что подросток скончался из-за врачебной ошибки — медработники не смогли сразу установить точный диагноз. Также женщина просит ускорить судмедэкспертизу.

Как рассказала Юга.ру Ирина Журавлева, её сын скончался в мае 2022 года после двух с половиной месяцев нахождения в реанимации детской краевой больницы. Там он был из-за проблем с почками.

После смерти ребенка в СК возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках дела назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводить её должны были в Ростове-на-Дону в январе 2024 года, то есть через 2,5 года после после назначения, рассказала Журавлева.

После этого женщина направляла жалобы в Генпрокуратуру и федеральный СК на имя Бастрыкина. В начале июля ей ответили, что материалы для экспертизы передали в Москву и расследование будут проводить там.

Также в информационном центре СК РФ сообщили, что дело на контроль взял Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК Кубани Андрею Маслову доложить о результатах расследования дела. Также о причинах длительного проведения экспертизы отчитается исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра.

Ранее Юга.ру писали, что в Темрюкском районе вынесли приговор заместителю главного врача Центральной районной больницы. Женщину признали виновной причинении смерти по неосторожности.

1 февраля 2021 года женщина дежурила в больнице как врач-педиатр. В тот день в отделение поступил младенец с диагнозом «расстройство ЖКТ». По словам родителей ребенка, врач так и не осмотрела его. Медперсонал сделал несколько капельниц с глюкозой, магнием и антибиотиками «против рвоты», но ребенку становилось хуже. На следующее утро его положили в реанимацию, а через час врачи сообщили о смерти из-за отека головного мозга.