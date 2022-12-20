В Темрюке заместителя главврача больницы признали виновной в смерти младенца

Ребёнок умер в медучреждении в феврале 2021 года

Темрюкский городской суд вынес решение по делу заместителя главного врача Центральной районной больницы. Женщина была дежурной 1 февраля 2021 года, когда двухмесячный ребёнок поступил в отделение с диагнозом «расстройство ЖКТ».

«Подсудимая назначила лечение в соответствии с неверно выставленным при поступлении пациента в медицинское учреждение первичным диагнозом «Функциональное нарушение пищеварения. Дисбактериоз кишечника», игнорируя сведения об ухудшении состояния ребенка», — указано в материалах дела.

Заместитель главврача по детству и родовспоможению не вызвала для консультации узких профильных специалистов, сказано в решении суда, потому установить правильный диагноз не удалось.

2 февраля малыш умер в отделении реанимации, причиной стал отёк мозга.

Суд посчитал, что спасти ребёнка было реально, следовало провести своевременное обследование и поставить точный диагноз. Медика признали виновной в «причинении смерти по неосторожности» (ч.2 ст.109 УК РФ).

Свою вину женщина не признала. Она получила ограничение свободы на два года и на такой же срок запрет осуществления врачебной деятельности.

Юга.ру писали о расследовании дела, прочитать можно здесь.