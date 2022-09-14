14 сентября завершили расследование гибели ребенка, умершего от отека мозга с диагнозом расстройством желудка. Трагедия случилась полтора года назад

Как сообщали Юга.ру, 18 марта 2021 года жительница Темрюкского района обвинила врачей в смерти ее ребенка. 1 февраля она с мужем обратилась в амбулаторию станицы Голубицкой из-за состояния их месячного сына. Тогда ребенка госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с диагнозом «расстройство ЖКТ».

По словам родителей, за следующие сутки врач так и не осмотрел младенца. Медперсонал советовал не переживать и сделал несколько капельниц с глюкозой, магнием и антибиотиками «против рвоты», но ребенку становилось хуже. На следующее утро его положили в реанимацию, а через час врачи сообщили о смерти из-за отека головного мозга. 23 марта следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

14 сентября 2022 года краевое управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против 58-летней заместителя главврача по детству и родовспоможению Темрюкской районной больницы. Ее обвинили в причинении младенцу смерти по неосторожности из-за неисполнения обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).