Заместителя главврача Темрюкской больницы будут судить за смерть младенца после неверного диагноза
14 сентября завершили расследование гибели ребенка, умершего от отека мозга с диагнозом расстройством желудка. Трагедия случилась полтора года назад
Как сообщали Юга.ру, 18 марта 2021 года жительница Темрюкского района обвинила врачей в смерти ее ребенка. 1 февраля она с мужем обратилась в амбулаторию станицы Голубицкой из-за состояния их месячного сына. Тогда ребенка госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с диагнозом «расстройство ЖКТ».
По словам родителей, за следующие сутки врач так и не осмотрел младенца. Медперсонал советовал не переживать и сделал несколько капельниц с глюкозой, магнием и антибиотиками «против рвоты», но ребенку становилось хуже. На следующее утро его положили в реанимацию, а через час врачи сообщили о смерти из-за отека головного мозга. 23 марта следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
14 сентября 2022 года краевое управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела против 58-летней заместителя главврача по детству и родовспоможению Темрюкской районной больницы. Ее обвинили в причинении младенцу смерти по неосторожности из-за неисполнения обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
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Следствие установило, что во время трагедии фигурантка дежурила как врач-педиатр и осматривала ребенка. Однако она не обеспечила осмотр младенца врачом профильного отделения и долго игнорировала сообщения матери об ухудшении самочувствия ребенка. В итоге младенцу не установили верный диагноз и не давали необходимое лечение.
На время расследования обвиняемую отстранили от занимаемой должности. Сейчас дело и обвинение, утвержденное прокурором, направлено в суд.
В пресс-службе краевого следкома подчеркнули, что дело контролировали председатель СК РФ Александр Бастрыкин и руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.