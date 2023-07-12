На Кубанской набережной в Краснодаре троллейбусы №8 встали в обе стороны
В Краснодаре на улице Кубанской набережной 12 июля встали троллейбусы, КТТУ организовало временный маршрут движения
В КТТУ 12 июля в 17:15 сообщили об остановке движения троллейбусов №8 в обе стороны на улице Кубанской набережной. О причинах не сообщается.
В 17:24 в КТТУ сообщили об организации временного маршрута.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», троллейбусы встали на пересечении с улицей Гоголя. В сторону улицы Ленина на Кубанской набережной образовался затор длиной около 600 метров.
Напомним, в Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Здесь мы рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля.
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