На Кубанской набережной в Краснодаре троллейбусы №8 встали в обе стороны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на улице Кубанской набережной 12 июля встали троллейбусы, КТТУ организовало временный маршрут движения

В КТТУ 12 июля в 17:15 сообщили об остановке движения троллейбусов №8 в обе стороны на улице Кубанской набережной. О причинах не сообщается.

В 17:24 в КТТУ сообщили об организации временного маршрута.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», троллейбусы встали на пересечении с улицей Гоголя. В сторону улицы Ленина на Кубанской набережной образовался затор длиной около 600 метров.

Напомним, в Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Здесь мы рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля.

Краснодар Общественный транспорт Троллейбус

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На Кубанской набережной в Краснодаре троллейбусы №8 встали в обе стороны
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