На Кубанской набережной в Краснодаре троллейбусы №8 встали в обе стороны

В Краснодаре на улице Кубанской набережной 12 июля встали троллейбусы, КТТУ организовало временный маршрут движения

В КТТУ 12 июля в 17:15 сообщили об остановке движения троллейбусов №8 в обе стороны на улице Кубанской набережной. О причинах не сообщается.

В 17:24 в КТТУ сообщили об организации временного маршрута.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», троллейбусы встали на пересечении с улицей Гоголя. В сторону улицы Ленина на Кубанской набережной образовался затор длиной около 600 метров.