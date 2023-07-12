В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля

В КТТУ рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта в Краснодаре с 15 по 23 июля

В Краснодаре 15 и 16 июля будет полностью закрыто движение трамваев по улицам им. Островского и Московской в сторону конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова». В городе завершается третий этап изменений в маршрутах движения транспорта из-за работ на новой ветке.

В КТТУ рассказали, что для пассажиров организуют специальный автобусный маршрут №0, который будет курсировать по улице Московской — от улицы Метальникова до Островского.

Как изменится движение трамваев 15 и 16 июля:

маршрут №1 продолжит курсировать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова;

маршруты №2, №5 и №8 будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

маршруты №21 и № 22 будут перенаправлены до конечной остановки «ул. Декабристов»;

маршрут №15 работать не будет.

Заключительный этап модернизации планируют провести с 17 по 23 июля. В эти дни закрытие движения коснется только улицы Островского.

Как изменится движение трамваев с 17 по 23 июля: