В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В КТТУ рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта в Краснодаре с 15 по 23 июля

В Краснодаре 15 и 16 июля будет полностью закрыто движение трамваев по улицам им. Островского и Московской в сторону конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова». В городе завершается третий этап изменений в маршрутах движения транспорта из-за работ на новой ветке.

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В КТТУ рассказали, что для пассажиров организуют специальный автобусный маршрут №0, который будет курсировать по улице Московской — от улицы Метальникова до Островского.

Как изменится движение трамваев 15 и 16 июля:

  • маршрут №1 продолжит курсировать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова;
  • маршруты №2, №5 и №8 будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;
  • маршруты №21 и № 22 будут перенаправлены до конечной остановки «ул. Декабристов»;
  • маршрут №15 работать не будет.

Заключительный этап модернизации планируют провести с 17 по 23 июля. В эти дни закрытие движения коснется только улицы Островского.

Как изменится движение трамваев с 17 по 23 июля:

  • маршрут №1 продолжит двигаться от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова;
  • маршруты №2, №8 и №15 будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;
  • маршрут №5 будет следовать из Пашковского жилого массива до улицы им. Петра Метальникова по улице Садовой в обоих направлениях.

Напомним, с 15 июля в Краснодаре продлят маршрут автобуса №20. К нему добавят две остановки — «Западное трамвайное депо» и «ТРЦ Галерея». 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля
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