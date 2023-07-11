В Краснодаре изменится маршрут автобуса №20

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

К автобусному маршруту №20 в Краснодаре добавят несколько остановок

С 15 июля в Краснодаре продлят маршрут автобуса №20. К нему добавят две остановки — «Западное трамвайное депо» и «ТРЦ Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Автобус будет ездить по улицам: Толбухина, Темрюкской, Азовской, Красных Партизан, Аэродромной, Северной, Красной, Офицерской, Ростовскому Шоссе, Зиповской, Российской, Черкасской, Героев-Разведчиков, 40-летия Победы и Героя Владислава Посадского.

В мэрии добавили, что измененный маршрут позволит снизить загруженность автобусных маршрутов, следующих через Славянский микрорайон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре перенесли конечную остановку  троллейбуса № 4. Теперь она находится на улице Венециансой в районе Немецкой деревни. 

Краснодар Общественный транспорт

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