В Краснодаре изменится маршрут автобуса №20

К автобусному маршруту №20 в Краснодаре добавят несколько остановок

С 15 июля в Краснодаре продлят маршрут автобуса №20. К нему добавят две остановки — «Западное трамвайное депо» и «ТРЦ Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Автобус будет ездить по улицам: Толбухина, Темрюкской, Азовской, Красных Партизан, Аэродромной, Северной, Красной, Офицерской, Ростовскому Шоссе, Зиповской, Российской, Черкасской, Героев-Разведчиков, 40-летия Победы и Героя Владислава Посадского.