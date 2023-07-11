В Краснодаре изменится маршрут автобуса №20
К автобусному маршруту №20 в Краснодаре добавят несколько остановок
С 15 июля в Краснодаре продлят маршрут автобуса №20. К нему добавят две остановки — «Западное трамвайное депо» и «ТРЦ Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Автобус будет ездить по улицам: Толбухина, Темрюкской, Азовской, Красных Партизан, Аэродромной, Северной, Красной, Офицерской, Ростовскому Шоссе, Зиповской, Российской, Черкасской, Героев-Разведчиков, 40-летия Победы и Героя Владислава Посадского.
В мэрии добавили, что измененный маршрут позволит снизить загруженность автобусных маршрутов, следующих через Славянский микрорайон.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре перенесли конечную остановку троллейбуса № 4. Теперь она находится на улице Венециансой в районе Немецкой деревни.