Из Сочи в Тбилиси. Компания Red Wings в июне начнет выполнять полеты в Грузию
Агентство гражданской авиации Грузии разрешило полеты в страну из Сочи
Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию из Сочи и Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.
Red Wings сможет выполнять полеты по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Рейсы запланированы трижды в неделю со 2 июня.
Уточняется, что разрешение авиакомпании выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.
Ранее Юга.ру писали, что морской порт Сочи хочет запустить морские перевозки в Грузию.
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