Из Сочи в Тбилиси. Компания Red Wings в июне начнет выполнять полеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило полеты в страну из Сочи

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию из Сочи и Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Red Wings сможет выполнять полеты по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Рейсы запланированы трижды в неделю со 2 июня.

Уточняется, что разрешение авиакомпании выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.

Ранее Юга.ру писали, что морской порт Сочи хочет запустить морские перевозки в Грузию.