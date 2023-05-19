Из Сочи в Тбилиси. Компания Red Wings в июне начнет выполнять полеты в Грузию

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило полеты в страну из Сочи

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию из Сочи и Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Red Wings сможет выполнять полеты по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Рейсы запланированы трижды в неделю со 2 июня.

Уточняется, что разрешение авиакомпании выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.

Ранее Юга.ру писали, что морской порт Сочи хочет запустить морские перевозки в Грузию.

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Из Сочи в Тбилиси. Компания Red Wings в июне начнет выполнять полеты в Грузию
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