Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара: собрали все, что известно

Краснодарский край

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  • © скриншот со страницы Станислава Ржицкого в соцсети ok.ru
    © скриншот со страницы Станислава Ржицкого в соцсети ok.ru

Утром 10 июля в Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.

Официальные источники подробностей случившегося не раскрывают.

В телеграм-канале Kub Mash рассказали, что на месте убийства обнаружили наушники и смарт-часы Ржицкого, что исключает ограбление в качестве мотива. По данным медиа, на теле мужчины обнаружены четыре раны. Две 9-мм пули изъяли из грудной клетки со спины, две прошли на вылет через руку и бок, пишет телеграм-канал.

На странице Shot появилось фото ориентировки якобы с фотографией подозреваемого в убийстве.

Другой источник сообщает о том, как убийца мог отследить Ржицкого.

Также телеграм-канал пишет, что, по предварительным данным, киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения.

На сайте администрации Краснодара есть информация о том, что Ржицкий являлся капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки Черноморского флота Б-265 «Краснодар».

Напомним, дело передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Расследование контролирует глава краевого ведомства Андрей Маслов. Глава СК России Александр Баскрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее Юга.ру писали, что в Темрюке мотоциклист сбил людей на пешеходном переходе. Среди них двое детей.

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