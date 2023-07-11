Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара: собрали все, что известно
Утром 10 июля в Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого
Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.
Официальные источники подробностей случившегося не раскрывают.
В телеграм-канале Kub Mash рассказали, что на месте убийства обнаружили наушники и смарт-часы Ржицкого, что исключает ограбление в качестве мотива. По данным медиа, на теле мужчины обнаружены четыре раны. Две 9-мм пули изъяли из грудной клетки со спины, две прошли на вылет через руку и бок, пишет телеграм-канал.
На странице Shot появилось фото ориентировки якобы с фотографией подозреваемого в убийстве.
Другой источник сообщает о том, как убийца мог отследить Ржицкого.
Также телеграм-канал пишет, что, по предварительным данным, киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения.
На сайте администрации Краснодара есть информация о том, что Ржицкий являлся капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки Черноморского флота Б-265 «Краснодар».
Напомним, дело передали в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Расследование контролирует глава краевого ведомства Андрей Маслов. Глава СК России Александр Баскрыкин поручил доложить о ходе расследования.
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