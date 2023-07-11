Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара: собрали все, что известно

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.

Официальные источники подробностей случившегося не раскрывают.

В телеграм-канале Kub Mash рассказали, что на месте убийства обнаружили наушники и смарт-часы Ржицкого, что исключает ограбление в качестве мотива. По данным медиа, на теле мужчины обнаружены четыре раны. Две 9-мм пули изъяли из грудной клетки со спины, две прошли на вылет через руку и бок, пишет телеграм-канал.

На странице Shot появилось фото ориентировки якобы с фотографией подозреваемого в убийстве.