В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии

Краснодарский край

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  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

10 июля в Краснодаре умер замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого.

Информацию о смерти Ржицкого журналисту Юга.ру подтвердили в мэрии Краснодара.

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе.

По данным НТВ, неизвестный подкараулил мужчину около спорткомплекса «Олимп» и выстрелил в него четыре раза. Телеграм-канал Shot пишет, что в Ржицкого выстрелили во время утренней пробежки около 8 утра. 

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