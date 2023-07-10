В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии

Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого.

Информацию о смерти Ржицкого журналисту Юга.ру подтвердили в мэрии Краснодара.

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе.

По данным НТВ, неизвестный подкараулил мужчину около спорткомплекса «Олимп» и выстрелил в него четыре раза. Телеграм-канал Shot пишет, что в Ржицкого выстрелили во время утренней пробежки около 8 утра.