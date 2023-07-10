В Краснодарском крае мотоциклист сбил четырех пешеходов. Шестилетняя девочка погибла

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Темрюке мотоциклист сбил людей на пешеходном переходе. Среди них двое детей

ДТП произошло 10 июля около 11:20 на улице Розы Люксембург. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, 36-летний мотоциклист не остановился перед пешеходным переходом и сбил четырех человек.

Среди пострадавших было двое детей в возрасте 6 и 8 лет. Шестилетняя девочка скончалась в больнице от полученных травм. 

Ранее Юга.ру писали, что мотоциклист сбил подростка в парке Усть-Лабинска и скрылся с места ДТП. Позже его нашли полицейские и арестовали на 14 суток. В краевом следкоме подняли вопрос о передаче материалов из отдела полиции в региональные следственные органы. Там обещали провести проверку и принять процессуальное решение.

ДТП смерть Темрюкский район

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