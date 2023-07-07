В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет экофестиваль «Равновесие»

Под Новороссийском на берегу озера Абрау с 25 по 27 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие»

Участников ждут три дня уникального отдыха на природе, а также более семи площадок с разными активностями, более 40 разнонаправленных практик и около 1000 гостей со всех регионов России.



Среди мастеров фестиваля «Равновесие»: учитель йоги и медитации из Латинской Америки Густаво Плаца, учитель йоги из Индии Сетхи Ранджот Сингх, опытный практик йоги и автор проекта «Культура движения» Игорь Пантюшев, мастер йоги и старший тренер метода Yoga 23 Татьяна Илларионова, врач аюрведы Борис Рагозин, преподаватель кундалини-йоги, сикх, музыкант Алексей Владовский, основатель Московской школы современной йоги и стретчинга Максим Цугуй.

Помимо практик, медитаций и лекций, а также йоги на SUP-бордах на озере Абрау для участников организуют вегетарианский фудкорт, йога-базар, вечерние концерты этнических групп и палаточное размещение.

Стоимость билетов от 1300 рублей. Купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 10 по 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Форт Новорок», который заменит собой «Тамань — полуостров свободы».