Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Ранее из-за непогоды отменили и задержали рейсы

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи 10 июля аэропорт работает в обычном графике. Из-за погоды есть задержанные и отмененные рейсы

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе. Погода благоприятная, но может измениться до 21:00.

Отмечается, что за прошедшие сутки 17 самолетов ушли на запасные аэродромы. К 9 утра 10 июля 15 рейсов прибыли в аэропорт Сочи. Из них 13 отправили в города назначения.

По данным онлайн-табло, на вылет из Сочи задержаны рейсы в Нижний Новгород, Уфу, Тюмень, Ереван, Москву и Челябинск. На прилет задержаны самолеты из Еревана, Минвод, Казани, Чебоксар, Салехарда и Уфы.

В пресс-службе аэропорта Минвод сообщили, что аэродром стал запасным для 11 рейсов, направлявшихся в Сочи. С улучшением погодны рейсы возобновили и доставили пассажиров на курорт.

Как сообщает АТОР, 10 июля отменили несколько рейсов из Сочи — в Стамбул, Москву, Уфу, Казань и Сургут.

Как писали Юга.ру, в Анапе во время шторма утонул один человек. Он вошел в воду несмотря на запрет купания.

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