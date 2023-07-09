В Сочи дождем смыло 10 машин
В микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц 10 машин смыл в овраг бурный поток воды
На кадрах видно затопленные дороги. В ночь на воскресенье выпало 80 мм осадков, по данным пресс-службы мэрии. Проводится откачка воды.
Информации о пострадавших не поступало.
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