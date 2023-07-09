В Сочи дождем смыло 10 машин

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц 10 машин смыл в овраг бурный поток воды

На кадрах видно затопленные дороги. В ночь на воскресенье выпало 80 мм осадков, по данным пресс-службы мэрии. Проводится откачка воды.

Информации о пострадавших не поступало.

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