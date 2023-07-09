Объектами культурного наследия федерального значения стали 26 памятников археологии в Краснодарском крае

Решения о включении в реестр приняли на основании заключений государственных историко-культурных экспертиз. Их проведение организовало краевое управление охраны объектов культурного наследия. Эксперты выполнили комплексные исследования, установили характеристики, предметы охраны, границы территорий объектов археологии.

С начала 2023 года в Краснодарском крае работали 110 экспедиций, 40 из них еще продолжают деятельность. Они проводят разведки и находят ранее неизвестные объекты археологического наследия. Это курганы, грунтовые могильники, городища, селища, стоянки, дольмены, древние некрополи и крепости. Ежегодно археологи обнаруживают около 100 объектов.

Сначала их включают в перечень выявленных объектов культурного наследия, а после экспертиз — в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Архитектурный облик южной столицы».