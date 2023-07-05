В Краснодаре открылась выставка «Архитектурный облик южной столицы»
В Краснодарском музее имени Коваленко 5 июля открылась выставка коллажей объектов архитектурного и культурного наследия кубанской столицы
Идея создания проекта родилась год назад в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. Его цель — заполнить белые пятна истории, поскольку у ряда объектов архитектурного и культурного наследия (всего в городе их более 400) неизвестен архитектор и другие факты.
Посетители увидят коллажи, сгруппированные из фотографий и документов: абрисы домов, генпланы земельных участков с определенными условными обозначениями, чертежи и планы-схемы, резолюции, регистрационные удостоверения, закрепляющие права за владельцем, материалы дел, подписи инженеров и чиновников. Многие фотографии сделаны с помощью квадрокоптера.
Выставка будет работать до 23 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 10-100 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 7 июля откроется персональная экспозиция Ильгиза Юнусова «У природы нет плохой погоды». Зрители увидят морские берега, горные вершины, живописные леса и солнечные луга.