В Краснодаре открылась выставка «Архитектурный облик южной столицы»

Идея создания проекта родилась год назад в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. Его цель — заполнить белые пятна истории, поскольку у ряда объектов архитектурного и культурного наследия (всего в городе их более 400) неизвестен архитектор и другие факты.

Посетители увидят коллажи, сгруппированные из фотографий и документов: абрисы домов, генпланы земельных участков с определенными условными обозначениями, чертежи и планы-схемы, резолюции, регистрационные удостоверения, закрепляющие права за владельцем, материалы дел, подписи инженеров и чиновников. Многие фотографии сделаны с помощью квадрокоптера.

Выставка будет работать до 23 июля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 10-100 рублей.