Выпадет несколько месячных норм осадков: на Черноморское побережье надвигается непогода

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Синоптики прогнозируют на Черноморском побережье шторм и ливни. Температура воздуха понизится

В Краснодарском крае на смену жаре придут сильные дожди. Синоптики центра погоды «Фобос» обещают на Черноморском побережье циклон.

К выходным погода в Сочи начнет портиться. Температура воздуха понизится до 22-25 °С и пройдут мощные дожди. За субботу, воскресенье и понедельник на всем побережье может выпасть несколько месячных норм осадков. 

Также сильные дожди ожидаются 8-9 июля на всей территории Кубани. Местами возможна гроза. Порывы ветра могут усилится  до 15-18 м/с. 

Как писали Юга.ру, к концу недели погода в Краснодарском крае начнет портится. Дело в том, что на регион надвигаются фронтальные разделы. Они принесут осадки и прохладную погоду. 

Погода Черное море

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Выпадет несколько месячных норм осадков: на Черноморское побережье надвигается непогода

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