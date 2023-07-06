Выпадет несколько месячных норм осадков: на Черноморское побережье надвигается непогода

Синоптики прогнозируют на Черноморском побережье шторм и ливни. Температура воздуха понизится

В Краснодарском крае на смену жаре придут сильные дожди. Синоптики центра погоды «Фобос» обещают на Черноморском побережье циклон.

К выходным погода в Сочи начнет портиться. Температура воздуха понизится до 22-25 °С и пройдут мощные дожди. За субботу, воскресенье и понедельник на всем побережье может выпасть несколько месячных норм осадков.

Также сильные дожди ожидаются 8-9 июля на всей территории Кубани. Местами возможна гроза. Порывы ветра могут усилится до 15-18 м/с.

Как писали Юга.ру, к концу недели погода в Краснодарском крае начнет портится. Дело в том, что на регион надвигаются фронтальные разделы. Они принесут осадки и прохладную погоду.