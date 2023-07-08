В Краснодарском крае запретили ездить в лес на автомобиле

До 27 июля в Краснодарском крае будут действовать строгие ограничения на посещение лесов

Министерство природных ресурсов Краснодарского края 7 июля опубликовало приказ, который вводит ограничения на посещение лесов в регионе.

Этот документ запрещает въезжать на земли лесного фонда Краснодарского края на автотранспорте — исключения действуют только для транспортных средств лесной охраны и различных оперативных служб.

Помимо этого, вводится строгий запрет на использование в лесу открытого огня: костров, паяльных ламп, мангалов, примусов и жаровен.

Руководителю краевого «Комитета по лесу» предписано как можно скорее перекрыть въезды в леса шлагбаумами, расставить на входах в леса информационные стенды и организовать контроль за соблюдением запретов, в том числе, при помощи беспилотников.

Причиной для введения ограничений в документе называются «неблагоприятные погодные условия (4-5 класс пожарной опасности, высокая температура воздуха, отсутствие осадков, порывистый ветер)».

Стоит отметить, что на 7-10 июля в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.