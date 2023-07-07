В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни и подъем уровня воды в реках
На Кубани 7 июля объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона
В Краснодарском крае жара сменится ливнями и грозами. Синоптики 7 июля объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ЦГМС края, с 7 по 10 июля местами буду сильные дожди, грозы и град, ветер поднимется до 20-23 м/с.
Жителей предупредили о вероятности подъема уровня воды в реках в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском районах и в Горячем Ключе. Есть угроза выхода из берегов и рек Черноморского побережья от Анапы до Магри.
7 июля температура воздуха в крае останется высокой. Днем прогнозируют 33…38 °C, во второй половине дня +39 °C, в горах днем будет около 25…30 °C, на Черноморском побережье 31…36 °C, во второй половине дня — до +37 °C.