В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни и подъем уровня воды в реках

В Краснодарском крае жара сменится ливнями и грозами. Синоптики 7 июля объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным ЦГМС края, с 7 по 10 июля местами буду сильные дожди, грозы и град, ветер поднимется до 20-23 м/с.

Жителей предупредили о вероятности подъема уровня воды в реках в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском районах и в Горячем Ключе. Есть угроза выхода из берегов и рек Черноморского побережья от Анапы до Магри.