В Краснодаре загорелось здание на улице Путейской в районе Ростовского шоссе

В 14:11 7 июля в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Путейской в Краснодаре. Спасатели прибыли на место через 11 минут, сообщили в пресс-службе МЧС края. Там уточнили, что горели 150 кв.м, в 14:53 пожар локализовали на территории 200 кв.м.



Огонь тушат 68 человек и 24 единицы техники.

Здание торговое, сообщили в МЧС, эвакуацию не проводили, никто не пострадал. Kub Mash пишет, что загорелась кровля на улице Путейской 2А, где работала «чайхана».

Обновлено. В 15:46 пожар потушили.