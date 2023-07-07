В Краснодаре загорелось здание на улице Путейской в районе Ростовского шоссе

Краснодарский край

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  • © скриншот видео телеграм-канала https://t.me/krasnodarkray1/20458
    © скриншот видео телеграм-канала https://t.me/krasnodarkray1/20458

В Краснодаре днем 7 июля случился пожар в торговом здании в районе Ростовского шоссе

В 14:11 7 июля в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Путейской в Краснодаре. Спасатели прибыли на место через 11 минут, сообщили в пресс-службе МЧС края. Там уточнили, что горели 150 кв.м, в 14:53 пожар локализовали на территории 200 кв.м.

Огонь тушат 68 человек и 24 единицы техники.

Здание торговое, сообщили в МЧС, эвакуацию не проводили, никто не пострадал. Kub Mash пишет, что загорелась кровля на улице Путейской 2А, где работала «чайхана».

Обновлено. В 15:46 пожар потушили.

Напомним, 6 июля в Краснодаре в микрорайоне Дубинка загорелся двухэтажный частный дом.

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