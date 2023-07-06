В Краснодаре в микрорайоне Дубинка загорелся двухэтажный частный дом
Днем 6 июля в соцсетях появились фото и видео пожара на улице Новой в Краснодаре. Горят 200 кв.м
В Краснодаре днем 6 июля загорелся двухэтажный частный дом на улице Новой в микрорайоне Дубинка. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на 200 кв.м. Тушат пожар 16 спасателей и 4 единицы техники. Вызов поступил в 11:31.
В соцсетях публикуют видео и фото пожара.
Как ранее сообщали Юга.ру, вечером 1 июля в Краснодаре сгорело два этажа в трехэтажном нежилом здании. Там располагалась кальянная под названием «Облака».
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