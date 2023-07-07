РНКБ выдал 2 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса по «Программе 1764» в 2023 году
Объем средств, выданных банком РНКБ по госпрограмме льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764, превысил 2 млрд рублей с начала 2023 года
Более 70% таких кредитов банк выдал предпринимателям, работающим на территории Крыма и Севастополя. По условиями программы, бизнесмены могут оформить кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности под 10,25% годовых.
Оборотный кредит по этой программе можно оформить на сумму до 500 млн на срок до 3 лет, инвестиционный — до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн рублей на сумму до 3 лет. При этом заемщик должен работать в одной или нескольких отраслях:
- сельское хозяйство;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- туристская деятельность;
- деятельность в области информации и связи;
- транспортировка и хранение;
- деятельность в области здравоохранения и других.
Подробнее с перечнем отраслей и условиями кредитования по этой программе можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.
«За все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса около 35 млрд рублей. Льготное кредитование бизнеса традиционно пользуется высоким спросом, поскольку благодаря государственным программам поддержки МСП наши клиенты могут не только развивать бизнес, но и обеспечивать текущую деятельность компаний», — отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
Банк РНКБ входит в Группу ВТБ и участвует в большинстве государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса со сниженной процентной ставкой.
Как писали Юга.ру, РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов предпринимателям в 2022 году.