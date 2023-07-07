РНКБ выдал 2 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса по «Программе 1764» в 2023 году

Объем средств, выданных банком РНКБ по госпрограмме льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764, превысил 2 млрд рублей с начала 2023 года

Более 70% таких кредитов банк выдал предпринимателям, работающим на территории Крыма и Севастополя. По условиями программы, бизнесмены могут оформить кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности под 10,25% годовых.

Оборотный кредит по этой программе можно оформить на сумму до 500 млн на срок до 3 лет, инвестиционный — до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности — до 10 млн рублей на сумму до 3 лет. При этом заемщик должен работать в одной или нескольких отраслях:

сельское хозяйство;

обрабатывающее производство;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

туристская деятельность;

деятельность в области информации и связи;

транспортировка и хранение;

деятельность в области здравоохранения и других.

Подробнее с перечнем отраслей и условиями кредитования по этой программе можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.