Краснодарской школьнице отказали в приеме в 10 класс из-за цветных волос. Информацию отрицает администрация и проверяет прокуратура

В Краснодаре школьницу якобы отказались зачислять в 10 класс из-за цветных волос. В департаменте образования это отрицают

Инцидент произошел в краснодарской школе № 101. Как рассказала мама девочки Елена Мюнц, конфликт начался, когда они с дочкой пришли писать заявление на прием в 10 класс.

В тот день школьница должна была пройти собеседование с директором. По словам мамы Мюнц, как только девочка зашла в кабинет, директор сразу задала вопрос про волосы. Затем к разговору присоединилась завуч. Они стали ругать подростка и обвинять в нарушениях. В конце директор начала кричать и обзывать школьницу и её маму.

Тогда женщина решила попросить письменный отказ о зачислении в 10 класс. Но официальный документ так и не дали.

«Директор кричала, что мы здесь «раздаем приказы и командуем», хотя я просто попросила официальный документ, который помог бы мне защитить своего ребенка. Мы были унижены и оскорблены двумя педагогами, людьми, чья работа — защищать и оберегать школьников и уважать родителей», — сказала Елена Мюнц

По словам женщины, её дочь ходит с цветными прядями уже несколько лет. Ранее проблем по этому поводу с учителями или администрацией школы не было.