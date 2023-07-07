Краснодарской школьнице отказали в приеме в 10 класс из-за цветных волос. Информацию отрицает администрация и проверяет прокуратура
В Краснодаре школьницу якобы отказались зачислять в 10 класс из-за цветных волос. В департаменте образования это отрицают
Инцидент произошел в краснодарской школе № 101. Как рассказала мама девочки Елена Мюнц, конфликт начался, когда они с дочкой пришли писать заявление на прием в 10 класс.
В тот день школьница должна была пройти собеседование с директором. По словам мамы Мюнц, как только девочка зашла в кабинет, директор сразу задала вопрос про волосы. Затем к разговору присоединилась завуч. Они стали ругать подростка и обвинять в нарушениях. В конце директор начала кричать и обзывать школьницу и её маму.
Тогда женщина решила попросить письменный отказ о зачислении в 10 класс. Но официальный документ так и не дали.
«Директор кричала, что мы здесь «раздаем приказы и командуем», хотя я просто попросила официальный документ, который помог бы мне защитить своего ребенка. Мы были унижены и оскорблены двумя педагогами, людьми, чья работа — защищать и оберегать школьников и уважать родителей», — сказала Елена Мюнц
По словам женщины, её дочь ходит с цветными прядями уже несколько лет. Ранее проблем по этому поводу с учителями или администрацией школы не было.
«Ни разу ни учителя, ни завуч, ни директор не говорили о том, что её внешний вид нарушает правила школы или кому-то мешает. Некоторые педагоги даже отмечали, что дочке такой стиль очень подходит. Но в этот раз все было иначе», — сказала мама старшеклассницы.
После конфликта Елена Мунц позвонила в департамент образования. Ей ответили, что жалобу зафиксировали.
Позже в департаменте прокомментировали ситуацию. Там сказали, что согласно положению о правилах поведения обучающихся, школьной форме и внешнем виде, ходить с цветными волосами в школу нельзя. По данным ведомства, девочке неоднократно делали замечания о несоблюдении требований внешнего вида.
«В день приема мама девочки заполнила все документы для перехода дочери в 10-й класс. После чего директор уточнила, с этим ли цветом волос ученица придет в школу 1 сентября, и повторно указала на пункт Положения. После чего мама девочки самостоятельно забрала документы и ушла. Факты некорректного отношения к заявительнице и её дочери не подтвердились», — сказали в департаменте.
Происходящим заинтересовались в краевой прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят действия учителей и администрации школы, а также законность актов, регламентирующих внешний вид школьников.
В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, девочке не отказывали в приеме в 10 класс. Школьницу и её маму ждут в школе для зачисления.
Ранее Юга.ру писали, что инцидент из-за внешнего вида произошел в одной из школ города Михайловск Ставропольского края. Там директор якобы схватила за волосы четырех восьмиклассниц прямо во время линейки и нанесла девочкам травмы. Поводом стало отсутствие школьной формы.