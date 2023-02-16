На Ставрополье прокуратура проверяет информацию о нападении директора школы на учениц

Ставропольский край

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  • Прокуратура © Елена Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Елена Синеок, Юга.ру

В СМИ сообщают, что женщина избила детей из-за ненадлежащего внешнего вида

Инцидент произошел в городе Михайловске Ставропольского края. «Блокнот.Ставрополь» опубликовал рассказ родителей учениц школы №30, которые обратились в редакцию.

По их словам, директор якобы схватила за волосы четырех восьмиклассниц прямо во время линейки и нанесла девочкам травмы. Поводом, по данным издания, стало отсутствие школьной формы. В рассказе родителей говорится об освидетельствовании, которое зафиксировало синяки у детей.

Прокуратура Ставропольского края сообщила о проведении проверки.

«По поручению прокуратуры Ставропольского края прокуратура Шпаковского района проводит проверку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, соблюдению их прав и законных интересов, а также законности действий должностных лиц образовательного учреждения», — указано в публикации ведомства.

Юга.ру обратились в школу №30 за комментарием, по телефону редактору ответили, что в данный момент директор проводит урок, возможно, она ответит на вопросы позже.

Напомним, Юга.ру рассказывали, что в кадетской школе Ставрополя ученика ударили плетью. Офицера-воспитателя уволили. Еще один инцидент недавно произошел в Усть-Лабинске, там преподаватель ударил шестиклассников ремнем, его тоже уволили. Позже школьники стали требовать возвращения педагога. Юга.ру поговорили с мужчиной.

Дети Прокуратура Школа

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