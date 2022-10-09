В станице Отрадной учительница вымыла ученику рот жидким мылом

Телеграм-канал «Жесть Краснодара» опубликовал видео, снятое в школе №17 Отрадненского района. В кадре видно, как взрослая женщина заливает мальчику в рот некую зеленую жидкость, приговаривая: «За маму, за папу... Скотина такая — всю новую кофту мне заплевал!»

Портал 93.RU приводит комментарий управления образования Отрадненского района к этому видео. Чиновники сообщают, что женщина в кадре — это учитель русского языка и литературы, которая услышала в коридоре школы нецензурную брань и нашла виновника (это мальчик на видео). «Со слов учителя, она в присутствии других учеников рассказала ему историю о писателе Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом», говорится в комментарии. «После чего учитель в шуточной форме предложила ученику сделать то же самое, и тот согласился».

Также сообщается, что педагог уже уволен по собственному желанию 7 октября. А директора школы планируют освободить от должности в ближайший понедельник. Родители мальчика, наглотавшегося мыла, по данным районного управления образования, просят не возбуждать уголовное дело в адрес уволенной учительницы.

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