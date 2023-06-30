В Сочи «похоронили» Тиндер. Приложение уходит с российского рынка
На пляже Рапан в Сочи прошла церемония прощания с приложением для знакомств Тиндер
29 июня в соцсетях появилось видео с сочинского пляжа Рапан. На кадрах видно, как местные жители, одевшись в черное, проводят траурную церемонию и прощаются с приложением для знакомств Тиндер.
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На площадке установили два стенда. На первом изображена иконка приложения в траурной рамке, а на втором — фотография мужчины и женщины с надписью «Тиндер, гудбай!». Участники церемонии также принесли с собой красные гвоздики.
30 июня Тиндер уже не доступен для скачивания в App Store, но у тех, кто не удалил приложение, он работает с VPN. В Google Play еще можно загрузить сервис. Также в профилях появилась новая плашка «Недалеко».
Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2022 года в Сочи провели похороны страха публичных выступлений. Так преподаватели ораторского искусства назвали тренинг учеников. Организаторов допросила полиция.