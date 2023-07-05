В Краснодаре на Восточном обходе образовались пробки длиной 6 км в обе стороны

В соцсетях утром 5 июля жители Краснодара делятся фото и видео ДТП и затора на Восточном обходе.

На «Яндекс.Картах» отмечено место ДТП, автор указал, что авария заняла обе полосы в сторону Ростовского шоссе, так как машину после удара развернуло.

В сторону аэропорта затор образовался тоже из-за ДТП. Аварию также отметили на карте, подробностей автор не указал.