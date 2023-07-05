В Краснодаре на Восточном обходе образовались пробки длиной 6 км в обе стороны

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 5 июля на Восточном обходе Краснодара большие заторы из-за ДТП

В соцсетях утром 5 июля жители Краснодара делятся фото и видео ДТП и затора на Восточном обходе.

На «Яндекс.Картах» отмечено место ДТП, автор указал, что авария заняла обе полосы в сторону Ростовского шоссе, так как машину после удара развернуло.

В сторону аэропорта затор образовался тоже из-за ДТП. Аварию также отметили на карте, подробностей автор не указал.

Напомним, утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до четырех километров.

3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов.

Актуальная информация о пробках в городах Краснодарского края здесь.

Аварии Автомобили Дороги ДТП Пробки Транспорт

Новости

В ТРЦ «Галерея Краснодар» откроется новый кинотеатр. Узнали подробности
В центре Краснодара за цветочными часами на улице Гаврилова планируют создать сквер. Сейчас там заброшенные павильоны
В Новороссийске две коммунальные аварии. Больше 20 тыс. жителей остались без воды
Жители Крымского района Краснодарского края получили сообщения о якобы угрозе удара БПЛА. Рассылка оказалась фейком
В Краснодаре на Восточном обходе образовались пробки длиной 6 км в обе стороны
В Майкопе и Краснодаре ночью тушили полигон ТБО и квартиру. Двух человек спасли

Лента новостей

«Краснодар реально специфичный»
Вчера, 14:14
«Краснодар реально специфичный»
Что думают о проблемах города его новые жители
Пробки на Крымском мосту достигнут пика 16‑17 июля — Минтранс
Вчера, 17:02
Пробки на Крымском мосту достигнут пика 16‑17 июля — Минтранс
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
3 июля, 18:15
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»

Реклама на сайте