В Краснодаре на Восточном обходе образовались пробки длиной 6 км в обе стороны
Утром 5 июля на Восточном обходе Краснодара большие заторы из-за ДТП
В соцсетях утром 5 июля жители Краснодара делятся фото и видео ДТП и затора на Восточном обходе.
На «Яндекс.Картах» отмечено место ДТП, автор указал, что авария заняла обе полосы в сторону Ростовского шоссе, так как машину после удара развернуло.
В сторону аэропорта затор образовался тоже из-за ДТП. Аварию также отметили на карте, подробностей автор не указал.
Напомним, утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до четырех километров.
3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов.
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