Лекция о мемах, обмен растениями, спектакль о книжном магазине. Рассказываем, чем заняться на выходных в Краснодаре 8-9 июля

8 июля, суббота

В арт-пространстве «Бронзовая лошадь» (улица Калинина, 291) в 19:30 начнется вернисаж выставки мрачного сюрреализма «Через призму боли» Руслана Станчула. Экспозиция заставляет зрителей задуматься о вопросах жизни, смерти и природе человеческой души. Вход свободный.

В арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 20:00 начнется спектакль «Чарли. История одного книжного». Он посвящен жизни магазина, открывшегося в самом центре города несколько лет назад. Стоимость билетов 900 рублей, купить можно здесь.

В парке «Краснодар» в 20:00 покажут французскую комедию «Дамскиий цирюльник» 1952 года. Провинциальный фермер, который большую часть жизни стриг овец и заплетал хвосты кобылам, волею судьбы становится модным цирюльником. Вход свободный.

В «Рок-баре» (улица Горького, 104) с 22:00 будут звучать хиты Земфиры*. Их исполнит группа «Цветной бульвар». Стоимость входного билета 500 рублей.

9 июля, воскресенье

В растенишной «Ботанка» (улица Красная, 69) с 14:00 до 18:00 можно будет обменяться растениями. Организаторы просят выставлять «зелёных друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку. Участие бесплатное.

В арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 можно будет послушать лекцию Марии Резец «Мемы. Как смешные картинки стали частью культуры». Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.

В баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) в 18:30 начнется интеллектуальная игра City Quiz. Будут восемь раундов с вопросами о живописи, литературе, поэзии, театре, мировой художественной культуре и кинематографе в виде аудио, видео, картинок, текста и ребусов. Собирайте команду и регистрируйтесь. Стоимость участия 400 рублей с человека.

В парке «Краснодар» в 19:00 покажут естерн «Сокровища Сьерра Мадре» 1947 года. В небольшом мексиканском городке Тампико знакомятся два бедняка Доббс и Кертин. От местного старика они узнают о золотой жиле в окрестностях. Вход свободный.

В салоне Maison Adamuli (улица Октябрьская, 60) в 20:00 состоится театрально-музыкальный концерт «Дивы». В нем голоса героинь известных опер смешиваются с письмами и либретто. И все это в полной темноте, освещенной свечами. Стоимость 1000 рублей.