В Краснодаре пройдут лекции о психологическом насилии и мемах

Краснодарский край

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  • © Фото Freepik, сайт Freepik.com
    © Фото Freepik, сайт Freepik.com

В Краснодаре в культурном пространстве «Маяк» 8-9 июля пройдёт серия образовательных лекций

В субботу состоится встреча «Психологическое насилие». Дмитрий Галтелов расскажет о разновидностях психологического и эмоционального насилия, кто такие абьюзеры, где обитают и почему так себя ведут, что такое гостинг, как распознать манипуляцию и как ей противостоять.

В воскресенье пройдет лекция Марии Резец «Мемы. Как смешные картинки стали частью культуры». В программе: как появились первые мемы; история мемов от «Привед, медвед» до метаиронии; как мемы помогли спасти чью-то жизнь; люди-мемы — нравится ли им быть знаменитыми; мемологи и мемология.

Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ресторане Villa Verde 13 июля покажут иммерсивный спектакль «Дамочки». Зрителей погрузят в мир извечных мужских и женских споров, глубоких разговоров и до боли знакомых ситуаций.

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