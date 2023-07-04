В Абрау-Дюрсо под Новороссийском на выходных пройдет семейный фестиваль

В арт-парке «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 8-9 июля пройдет фестиваль для всей семьи Abrau Junior

В программе конкурсы с призами, крио-шоу, прогулки на водном трамвайчике и катамаранах, бьюти-зона, танцевальные мастер-классы и интерактивы с аниматорами, художественные мастер-классы и пленэры, интеллектуальная битва на «гига шашках» и тренировка от футбольного клуба «Энергия», занятия по боевым искусствам, детская йога и зумба, робототехника, мастер-классы по авиамоделизму и профориентации и многое другое.

Хэдлайнером фестиваля станет группа «Космонавтов Нет», знакомая детям и подросткам по песням «Мятой», «Космических снов», «Моя зима» и другим трекам.

Стоимость взрослого билета 500 рублей, детского 1300 рублей. Покупка доступна по ссылке. Фестиваль можно посетить с 11:00 до 22:00.