В Абрау-Дюрсо под Новороссийском на выходных пройдет семейный фестиваль

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта juniorfest.visitabrau.ru
    © Скриншот фото с сайта juniorfest.visitabrau.ru

В арт-парке «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 8-9 июля пройдет фестиваль для всей семьи Abrau Junior

В программе конкурсы с призами, крио-шоу, прогулки на водном трамвайчике и катамаранах, бьюти-зона, танцевальные мастер-классы и интерактивы с аниматорами, художественные мастер-классы и пленэры, интеллектуальная битва на «гига шашках» и тренировка от футбольного клуба «Энергия», занятия по боевым искусствам, детская йога и зумба, робототехника, мастер-классы по авиамоделизму и профориентации и многое другое.

Хэдлайнером фестиваля станет группа «Космонавтов Нет», знакомая детям и подросткам по песням «Мятой», «Космических снов», «Моя зима» и другим трекам.

Стоимость взрослого билета 500 рублей, детского 1300 рублей. Покупка доступна по ссылке. Фестиваль можно посетить с 11:00 до 22:00.

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