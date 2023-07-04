В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чарли. История одного книжного»

Он посвящен жизни магазина, открывшегося в самом центре города несколько лет назад. Хозяйка книжного — Анна Кадикова, она вернулась из Санкт-Петербурга с идеей открыть свою лавку. Вместе с «Чарли» здесь сначала была редакция фуд-блогеров Foodrider, потом они закрылись, но появились новые соседи.

«Представьте себе, что будет, если в одном южном городе вдруг возникнет независимый книжный. Столкнётся со сложностями, кассовыми разрывами, covid-19 и, конечно, создаст новый культурный пласт и сотни потрясающих историй, изменив город навсегда», — так описывают новую постановку в телеграм-канале самого магазина «Чарли».

Начало показов в 20:00. Стоимость билетов 900 рублей. Но на каждый показ есть по три билета категории «Чарли в мешке», их стоимость — 2500 рублей. Его владельцы не только попадут на спектакль, но и получат секретный книжный набор на память. Купить можно здесь.

Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 7 июля откроется экспозиция «Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи». Представлены репродукции картин художников, созданные в технике жикле.