В Краснодаре пройдет выставка живописи «У природы нет плохой погоды»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 7 июля откроется персональная экспозиция Ильгиза Юнусова «У природы нет плохой погоды»

Выставка отражает мир красоты и гармонии природы. Зрители увидят морские берега, горные вершины, живописные леса и солнечные луга. Каждая картина проникнута индивидуальным стилем и мастерством художника. У природы, действительно, нет плохой погоды, каждый образ природы наполнен неповторимым очарованием.

Ильгиз Юнусов родился в деревне Теляшево, Республика Башкорстан. В 1978 году начал свой творческий путь, участвуя в городских, областных, республиканских и всесоюзных выставках. В 1995-м переезжает в Башкирию, в 2011-м — в станицу Отрадную Краснодарского края. Ильгиз Юнусов является членом Товарищества кубанских художников и Союза художников России.

Выставка будет работать до 19 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ресторане Villa Verde 13 июля покажут иммерсивный спектакль «Дамочки». В основе постановки режиссера Павла Львова-Белова лежат ироничные рассказы Аркадия Аверченко. Зрителей погрузят в мир извечных мужских и женских споров, глубоких разговоров и до боли знакомых ситуаций.

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В Краснодаре пройдет выставка живописи «У природы нет плохой погоды»
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