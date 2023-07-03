В Краснодаре пройдет выставка живописи «У природы нет плохой погоды»
В Краснодарском краевом выставочном зале 7 июля откроется персональная экспозиция Ильгиза Юнусова «У природы нет плохой погоды»
Выставка отражает мир красоты и гармонии природы. Зрители увидят морские берега, горные вершины, живописные леса и солнечные луга. Каждая картина проникнута индивидуальным стилем и мастерством художника. У природы, действительно, нет плохой погоды, каждый образ природы наполнен неповторимым очарованием.
Ильгиз Юнусов родился в деревне Теляшево, Республика Башкорстан. В 1978 году начал свой творческий путь, участвуя в городских, областных, республиканских и всесоюзных выставках. В 1995-м переезжает в Башкирию, в 2011-м — в станицу Отрадную Краснодарского края. Ильгиз Юнусов является членом Товарищества кубанских художников и Союза художников России.
Выставка будет работать до 19 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.
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