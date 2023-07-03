Уралсиб разыграет автомобиль и iPhone среди заемщиков

Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе, может поучаствовать в акции и выиграть главный приз — автомобиль GEELY COOLRAY — или один из десяти основных призов — смартфон Apple iPhone 14

Для участия в акции* нужно: взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно ;

; погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания акции — 30 ноября 2023 года.

Победителей определят не позднее 15 октября 2023 года, а все призы вручат до 30 ноября 2023 года включительно.

Узнать подробности об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку можно на сайте Уралсиба. *Один участник акции может выиграть только один приз/главный приз. Организатор/банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент главного приза или приза.