Уралсиб разыграет автомобиль и iPhone среди заемщиков

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Любой клиент, взявший кредит наличными в Уралсибе, может поучаствовать в акции и выиграть главный приз — автомобиль GEELY COOLRAY — или один из десяти основных призов — смартфон Apple iPhone 14

Для участия в акции* нужно:

  • взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно;
  • погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания акции — 30 ноября 2023 года.

Победителей определят не позднее 15 октября 2023 года, а все призы вручат до 30 ноября 2023 года включительно.

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Узнать подробности об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку можно на сайте Уралсиба.

*Один участник акции может выиграть только один приз/главный приз. Организатор/банк Уралсиб не выдает победителю денежный эквивалент главного приза или приза.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар».

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