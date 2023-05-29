Банк Уралсиб в Краснодаре открыл офис «Прикубанский» по новому адресу

25 мая в Краснодаре состоялось торжественное открытие «Прикубанского» дополнительного офиса Уралсиба на улице Тургенева, 107

Офис оформили в новом корпоративном стиле. В этом отделении физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить весь набор банковских услуг: открытие и ведение счетов, ипотечное и потребительское кредитование, премиальное обслуживание, денежные переводы и не только. Клиенты банка смогут совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал, расположеные в зоне круглосуточного самообслуживания.

«Это первое отделение в Краснодаре, оформленное в новом корпоративном стиле. Прикубанский дополнительный офис — одно из старейших отделений в нашем городе, поэтому для нас особенно приятно начать обновление нашей сети именно с него», — подчеркнул управляющий филиала «Южный» банка Уралсиб Роман Куришов.

Офис на улице Тургенева работает с понедельника по пятницу, для физических лиц — с 9:00 до 18:00, для юридических — с 9:00 до 17:00.

«Сегодня банк открыл современный, удобный, хорошо оснащенный офис в самом центре густонаселенного района Краснодара. Надеемся, что наши клиенты положительно оценят изменения, а мы, в свою очередь, приложим все усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и развития долгосрочных отношений с жителями и бизнес-сообществом Краснодара и края», — отметила управляющий директор по розничному бизнесу макрорегиона Юг банка Уралсиб Ирина Зуй.

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На церемонии открытия также присутствовал заместитель главы Краснодара, координирующий работу по вопросам в области экономики, финансов, цен и тарифов, муниципальных закупок, инвестиций и предпринимательства, Дмитрий Васильев. Во время выступления он подчеркнул, что Уралсиб долгие годы является не только одним из ключевых банков в городе, но и стратегическим партнером во многих социальных проектах региона.

Подробности о предоставляемых услугах и режиме работы «Прикубанского» дополнительного офиса можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».