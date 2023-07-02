В Краснодаре покажут иммерсивный спектакль «Дамочки» по рассказам Аверченко

В Краснодаре в ресторане Villa Verde 13 июля покажут иммерсивный спектакль «Дамочки»

В основе постановки режиссера Павла Львова-Белова лежат ироничные рассказы Аркадия Аверченко. Зрителей погрузят в мир извечных мужских и женских споров, глубоких разговоров и до боли знакомых ситуаций.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов 2000 рублей. Заказать можно по телефону +7 (988) 603-36-83.

Аркадий Аверченко — русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». По некоторым данным, количество написанных Аверченко рассказов и фельетонов превышает тысячу.