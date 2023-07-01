В Адыгее стало сложнее вступать в брак с несовершеннолетними

30 июня Государственный совет-хасэ Республики Адыгея утвердил новую редакцию регионального закона, регламентирующего вступление в брак с несовершеннолетними.

Этот закон был принят в Адыгее еще 30 ноября 1998 года. Он разрешал вступать в брак до наступления совершеннолетия (но не ранее 14 лет) при условии, если невеста беременна на позднем сроке или уже имеет ребенка от жениха.

В новой редакции закона прописано несколько новых условий. Разрешение на свадьбу будет выдано только в том случае, если возраст обоих брачующихся составляет от 14 до 16 лет. Также в новой редакции закона есть формулировка «взаимное добровольное согласие обоих несовершеннолетних». Еще одно условие — и жених, и невеста на момент подачи заявления должны быть зарегистрированы на территории Республики Адыгея в течение не менее, чем пяти лет.

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