В Шепси снесут более 150 отелей и домов. Инициатором выступила Генпрокуратура РФ

Туапсинский районный суд постановил демонтировать в Шепси 157 частных и курортных объектов, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». С иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ.

Адвокат ответчиков Дмитрий Караченцев пояснил, что теперь будут расторгнуты 46 договоров аренды, а объекты капитального и некапитального строительства на них должны снести. Он добавил, что ответчики обжалуют решение в краевом суде.

Ранее Юга.ру писали, что участки в пользование третьим лицам передало ЗАО «Пансионат Шепси». На арендованной земле построили частные дома, коммерческие постройки, отели и базы отдыха.

По мнению Генпрокуратуры, все объекты возвели в короткие сроки. Это говорит о том, что целью арендаторов была бесконтрольная застройка, а местные администрации им в этом помогали.

Похожая история произошла в Сочи. Там у сельхозпроизводителей изъяли 3,9 тыс. га земель. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай».