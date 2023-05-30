Генпрокуратура хочет снести 150 курортных объектов в Шепси. Ведомство считает, что застройка уничтожила рекреационный потенциал

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Туапсинском районе по требованию Генпрокуратуры могут признать мнимыми 46 договоров аренды, а постройки на них — незаконными

В Туапсинском районном суде рассмотрят иск заместителя Генпрокурора РФ о расторжении 46 договоров аренды и демонтаже 157 объектов строительства. Спорные участки находятся в Шепси, а ответчиками по делу выступят 45 человек, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

На арендованных участках находятся частные дома, коммерческие постройки, гостевые дома и базы отдыха. В иске сказано, что ЗАО «Пансионат Шепси» раздробило участок площадью 47 га на 46 участков и передало в аренду третьим лицам.

Во время проверки выяснилось, что на 18 участках расположены объекты капитального строительства, на 19 — некапитальные объекты. Еще 9 участков совмещают капитальные и некапитальные постройки. Всего прокуратура насчитала 48 объектов строительства с признаками капитальности и 109 некапитальных объектов.

Отмечается, что все объекты возвели в короткие сроки. По мнению Генпрокуратуры, это говорит о том, что целью арендаторов была бесконтрольная застройка, а местные администрации им в этом помогали.

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Так, в 2015 году администрация Шепсинского поселения неправомерно изменила категорию участков с особо охраняемых на земли населенных пунктов. При этом изменение категории осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ. В том же году администрация Туапсинского района заключила договоры аренды с 43 юрлицами. 

В Генпрокуратуре добавили, что почти все спорные участки расположены в водоохранной зоне реки, а часть участков находится в границах подтопления. Также в ведомстве отметили, что владельцы участков не планировали использовать земли по назначению или сохраненить их природные лечебные ресурсы. 

Теперь все сделки аренды хотят признать ничтожными, а постройки — незаконными. Если иск удовлетворят, то арендаторы должны будут их снести. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи у сельхозпроизводителей изъяли 3,9 тыс. га земель. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Генпрокуратура посчитала, что компании не используют земли по назначению.

Аренда Курорты и туризм Прокуратура Туапсинский район

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Генпрокуратура хочет снести 150 курортных объектов в Шепси. Ведомство считает, что застройка уничтожила рекреационный потенциал
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