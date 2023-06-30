«Наслаждается сервисом». В Анапе сотрудники отеля устроили «отпуск» игрушечной чайке, которую семья забыла в номере

Краснодарский край

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  • © Фотография со страницы парк-отеля «Лазурный берег» https://vk.com/wall-139147306_10802
    © Фотография со страницы парк-отеля «Лазурный берег» https://vk.com/wall-139147306_10802

В анапском отеле сотрудники устроили фотосессию с мягкой игрушкой. Чайку забыли постояльцы, они попросили сберечь любимца ребенка, а в ответ получили забавные снимки

На страничке одного из отелей Анапы появился пост про чайку Кусто. На фотографиях мягкая игрушка в разных локациях гостиницы — на пляже, теннисном корте, в столовой, хаммаме, игровой кибер-зоне, у бассейна и в спортивном зале.

Чайку в номере отеля забыла девочка, которая отдыхала в Анапе с родителями. К администрации обратилась мама ребенка и попросила сохранить Кусто. В гостинице пообещали отправить чайку владельцам почтой, но сначала показали, как Кусто отдыхает, чтобы девочка была спокойна.

«Уважаемая Алла, мы нашли вашу чайку Кусто! Передайте вашей дочке, что с игрушкой все хорошо, мы абсолютно бесплатно продлили ей отпуск!», — написали на страничке отеля.

  • © Фотографии со страницы парк-отеля «Лазурный берег» https://vk.com/wall-139147306_10802
    © Фотографии со страницы парк-отеля «Лазурный берег» https://vk.com/wall-139147306_10802

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